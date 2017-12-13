Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского

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«Странно, что такая информация появляется (…). Она [урна] не предана публичному доступу именно по настоянию родственников. Они хотят дождаться официального решения о том, как будет увековечена память Дмитрия Хворостовского», — объяснила Уляшева.

По словам главы пресс-службы, пока окончательное решение о месте хранения праха певца не принято. Уляшева подчеркнула, что близкие Хворостовского не хотят делать из этого публичное событие.

«У них другое настроение. Как мы можем идти против воли родственников?», — сказала она.

Ранее в среду портал Ngs.24 сообщил, что красноярские чиновники уходят от ответов на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца.