МЧС Татарстана: в республике будет метель и сильная гололедица

Источник: Комсомольская правда

Как передают в пресс-службе МЧС Татарстана, ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров. Будет дуть сильный порывистый ветер — до 20 метров в секунду.

По прогнозам татарстанских синоптиков, временами будет идти мокрый снег, днем местами с дождем. В отдельных районах будет туман.