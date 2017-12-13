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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Татарстана: в республике будет метель и сильная гололедица

В Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер. Такие прогнозы татарстанские синоптики сделали на предстоящий четверг, 14 декабря.

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Источник: Комсомольская правда

Как передают в пресс-службе МЧС Татарстана, ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров. Будет дуть сильный порывистый ветер — до 20 метров в секунду.

По прогнозам татарстанских синоптиков, временами будет идти мокрый снег, днем местами с дождем. В отдельных районах будет туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов мороза, в днем воздух прогреется максимум до 2 градусов тепла. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

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