МЧС Татарстана: в республике будет метель и сильная гололедица
В Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер. Такие прогнозы татарстанские синоптики сделали на предстоящий четверг, 14 декабря.
В Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер. Такие прогнозы татарстанские синоптики сделали на предстоящий четверг, 14 декабря.
Как передают в
По прогнозам татарстанских синоптиков, временами будет идти мокрый снег, днем местами с дождем. В отдельных районах будет туман.
Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов мороза, в днем воздух прогреется максимум до 2 градусов тепла. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.