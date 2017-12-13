Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: в допинг-скандал втянут миллиардер Прохоров
Названа самая пьющая страна Европы
Жена Саакашвили обратилась к Западу из-за действий Киева
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Ляйсан Утяшева в синем мини-платье затмила всех на премии (фото)
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
СМИ: Поклонники поражены наследством Броневого
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Категория россиян, которым поднимут пенсии на 30% в 2018 году
В Москве произошла массовая драка: есть жертвы
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
15:40 (мск), источник: БЕЛТА

Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте интернет-магазина вместо товара порноролики

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте интернет-магазина вместо информации о товарах ролики, предположительно, порнографического характера, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: БЕЛТА

Подозреваемая — 24-летняя жительница Витебска — в течение пяти месяцев текущего года работала продавцом в интернет-магазине одного из ООО, который находился в социальной сети на протяжении трех лет. Только несколько сотрудников имели право администрировать группы, в которых размещались фотографии продукции, велись розыгрыши призов и переписка с покупателями.

Директор магазина обнаружила, что в ночь на 2 ноября на странице в социальной сети, с которой осуществлялось администрирование групп, удалены 2 группы, 20 альбомов с 3 тыс. наименований товаров и их описанием.

Читайте также
Дед Хью и зайцы: семь принципов бизнеса от основателя Playboy

«Кроме того, число друзей на странице значительно уменьшилось. А вместо удаленной информации появилось около 10 роликов, предположительно, порнографического содержания. Причем интернет-страница взломана не была», — отметила Светлана Сахарова.

Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить, по какому адресу находилось подозреваемое лицо, которое несанкционированно осуществило вход на страницу социальной сети директора интернет-магазина.

Подозреваемая пояснила, что решила воспользоваться имевшимся у нее логином и паролем и таким образом отомстить руководителю интернет-магазина, с которой у нее возник конфликт. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК.

Расследование продолжается. Следователи рекомендуют пользователям сети Интернет периодически менять пароли, чтобы избежать несанкционированного доступа к личной информации, хранящейся в аккаунтах соцсетей, и возможных негативных последствий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Певица Лера Массква госпитализирована после пожара
Кристина Агилера шокировала фанатов лишним весом
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь