Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте интернет-магазина вместо товара порноролики
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте
Подозреваемая — 24-летняя жительница Витебска — в течение пяти месяцев текущего года работала продавцом в
Директор магазина обнаружила, что в ночь на 2 ноября на странице в социальной сети, с которой осуществлялось администрирование групп, удалены 2 группы, 20 альбомов с 3 тыс. наименований товаров и их описанием.
«Кроме того, число друзей на странице значительно уменьшилось. А вместо удаленной информации появилось около 10 роликов, предположительно, порнографического содержания. Причем
Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить, по какому адресу находилось подозреваемое лицо, которое несанкционированно осуществило вход на страницу социальной сети директора
Подозреваемая пояснила, что решила воспользоваться имевшимся у нее логином и паролем и таким образом отомстить руководителю
Расследование продолжается. Следователи рекомендуют пользователям сети Интернет периодически менять пароли, чтобы избежать несанкционированного доступа к личной информации, хранящейся в аккаунтах соцсетей, и возможных негативных последствий.