Витебчанка отомстила руководителю, разместив на сайте интернет-магазина вместо товара порноролики

Источник: БЕЛТА

Подозреваемая — 24-летняя жительница Витебска — в течение пяти месяцев текущего года работала продавцом в интернет-магазине одного из ООО, который находился в социальной сети на протяжении трех лет. Только несколько сотрудников имели право администрировать группы, в которых размещались фотографии продукции, велись розыгрыши призов и переписка с покупателями.

Директор магазина обнаружила, что в ночь на 2 ноября на странице в социальной сети, с которой осуществлялось администрирование групп, удалены 2 группы, 20 альбомов с 3 тыс. наименований товаров и их описанием.

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«Кроме того, число друзей на странице значительно уменьшилось. А вместо удаленной информации появилось около 10 роликов, предположительно, порнографического содержания. Причем интернет-страница взломана не была», — отметила Светлана Сахарова.

Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить, по какому адресу находилось подозреваемое лицо, которое несанкционированно осуществило вход на страницу социальной сети директора интернет-магазина.

Подозреваемая пояснила, что решила воспользоваться имевшимся у нее логином и паролем и таким образом отомстить руководителю интернет-магазина, с которой у нее возник конфликт. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК.