Пермский перевозчик опроверг сообщения о высаженной из автобуса девочке
УФА, 13 дек — РИА Новости. Информация о том, что в Перми контролер высадил из автобуса школьницу, у которой не было билета, недостоверна, сообщает
УФА, 13 дек — РИА Новости. Информация о том, что в Перми контролер высадил из автобуса школьницу, у которой не было билета, недостоверна, сообщает
Ранее местные СМИ сообщили, что контролер высадил из автобуса номер 43 школьницу. Мать ребенка написала в социальных сетях, что у девочки был билет, но она уснула и потеряла его. По словам матери, контролер не захотел слушать объяснения девочки и высадил ее в морозную погоду на следующей остановке.
«В автобусе номер 43 11 декабря никаких нештатных ситуаций не было. Девочку из автобуса насильно никто не высаживал и претензий не предъявлял», — говорит в сообщении
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