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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Пермский перевозчик опроверг сообщения о высаженной из автобуса девочке

УФА, 13 дек — РИА Новости. Информация о том, что в Перми контролер высадил из автобуса школьницу, у которой не было билета, недостоверна, сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Пермьгорэлектротранс».

Источник: РИА Новости

Ранее местные СМИ сообщили, что контролер высадил из автобуса номер 43 школьницу. Мать ребенка написала в социальных сетях, что у девочки был билет, но она уснула и потеряла его. По словам матери, контролер не захотел слушать объяснения девочки и высадил ее в морозную погоду на следующей остановке.

После сообщения в СМИ специалисты департамента транспорта Перми начали проверку и запросили у перевозчика видеозаписи из салона автобуса.

«В автобусе номер 43 11 декабря никаких нештатных ситуаций не было. Девочку из автобуса насильно никто не высаживал и претензий не предъявлял», — говорит в сообщении пресс-службы управления городского электротранспорта.

Пресс-служба утверждает, что на предприятии просмотрели записи видеорегистратора из салона автобуса и выяснили, что в 15.47 в автобус зашла несовершеннолетняя пассажирка и вышла из автобуса в 16.20 самостоятельно на требуемой ей остановке.

В пресс-службе департамента транспорта Перми РИА Новости сообщили, что проверка по данному факту продолжается. «Кроме видеозаписи наши специалисты работают и с пострадавшей стороной», — сказал агентству в департаменте.

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