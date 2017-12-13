Молдова простилась с легендарным балетмейстером Владимиром Курбетом
Молдова простилась с легендарным балетмейстером Владимиром Курбетом. Церемония прошла в Национальном дворце, где собрались коллеги, ученики, друзья и поклонники таланта маэстро.
Молдова простилась с легендарным балетмейстером Владимиром Курбетом. Церемония прошла в Национальном дворце, где собрались коллеги, ученики, друзья и поклонники таланта маэстро.
«Мы не гневаемся на бога за то, что он забрал у нас Курбета. Мы благодарны, что он был нашим современником», — сказала депутат первого парламента Людмила Скальная.
Коллеги Владимира Курбета говорят, что работе он отдавал всего себя. А еще он как никто умел увлечь окружающих.
«Он научил нас любить танец. Мы создавали красоту, следуя его примеру».
«Он был мудрым и терпеливым человеком. Мы ошибались, а он объяснял снова и снова».
«Он был строгим, но справедливым. Делал замечания
«Это большой человек. Владимира Курбета знали во всем мире. Памятью о нем будет его наследние, его прекрасный ансамбль», — сказал дирижер оркестра «Лэутары» Николай Ботгрос.
Похоронили Владимира Курбета на центральном столичном кладбище. Скончался он 8-го декабря — через три дня после дня рождения, когда ему исполнилось 87.