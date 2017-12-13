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19:48 (мск), источник: Газета.Ру

Меган Маркл отметит Рождество с королевой

Меган Маркл присоединится к королеве и другим старшим членам королевской семьи на праздновании Рождества в Сандрингемском дворце, сообщает The Telegraph со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Меган Маркл и ее жених принц Гарри вместе с другими представителями королевской фамилии появятся на публике на рождественской службе в Норфолке в королевских владениях.

Букингемский дворец заявил, что королева Елизавета II и члены ее семьи будут на службе в церкви Св. Марии Магдалины 25 декабря.

Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл с восторгом встретили в Ноттингеме.

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