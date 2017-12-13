Меган Маркл отметит Рождество с королевой
Меган Маркл присоединится к королеве и другим старшим членам королевской семьи на праздновании Рождества в Сандрингемском дворце, сообщает The Telegraph со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Меган Маркл присоединится к королеве и другим старшим членам королевской семьи на праздновании Рождества в Сандрингемском дворце, сообщает The Telegraph со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Меган Маркл и ее жених принц Гарри вместе с другими представителями королевской фамилии появятся на публике на рождественской службе в Норфолке в королевских владениях.
Букингемский дворец заявил, что королева Елизавета II и члены ее семьи будут на службе в церкви Св. Марии Магдалины 25 декабря.
Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл с восторгом встретили в Ноттингеме.