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17:20 (мск), источник: Клопс.ru

«До ума доводится»: торжественно открытую площадку для баскетболистов под мостом на Острове закрыли

В Калининграде закрыли баскетбольную площадку на острове Канта, которая торжественно открылась 7 декабря. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Желающих поиграть в баскетбол останавливают охранники. По их словам, на площадке всё ещё продолжаются работы по обустройству территории. «Она не готова. До ума доводится», — рассказал сотрудник.

По словам охранников, спортсменов сейчас не пускают на территорию. Вероятнее всего, поиграть в баскетбол или стритбол можно будет только к весне.

Самую большую в Калининграде баскетбольную площадку открыли 7 декабря. В областной Федерации баскетбола сообщили, что любители спорта смогут заниматься там бесплатно.

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