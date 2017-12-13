«До ума доводится»: торжественно открытую площадку для баскетболистов под мостом на Острове закрыли

Источник: Клопс.ru

Желающих поиграть в баскетбол останавливают охранники. По их словам, на площадке всё ещё продолжаются работы по обустройству территории. «Она не готова. До ума доводится», — рассказал сотрудник.

По словам охранников, спортсменов сейчас не пускают на территорию. Вероятнее всего, поиграть в баскетбол или стритбол можно будет только к весне.