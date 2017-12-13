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16:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежскую область назвали самым экологически активным субъектом РФ в 2017 году

Регион отметили на Всероссийском съезде по охране окружающей среды.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежскую область назвали регионом, который проводил наиболее активную экологическую политику в 2017 году, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 13 декабря. Субъект РФ отметили на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды, который состоялся в Москве в рамках международной выставки-форума «Экотех».

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В открытии выставки-форума поучаствовали специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, вице-спикер Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева. Делегацию Воронежской области возглавили зампредседателя облправительства Максим Увайдов и руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин.

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области представили экспозицию и организовали научно-практическую конференцию «Экологические инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона: опыт Воронежской области». На ней рассмотрели вопросы развития популяции европейского благородного оленя, формирования зеленой инфраструктуры городов, вопросы экологического просвещения и экологического туризма. Также на конференции отметили, что проводимые в Воронежской области работы «создают основу для ее устойчивого развития и могут послужить положительным примером для других регионов нашей страны».

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Воронеж занял третье место в рейтинге экологического развития городов России, составленном в 2017 году по поручению главы Министерства природных ресурсов и экологии. Областной центр поднялся на четыре строчки за год.

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