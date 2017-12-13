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17:04 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: топ поисковых запросов года возглавили обвиняемые в домогательствах

Компания Google опубликовала данные о поисковых запросах за 2017 год, и выяснилось, что чаще всего пользователи искали информацию о фигурантах скандалов с сексуальными домогательствами.

На это обратило внимание издание Deadline.

В топ-10 деятелей шоу-бизнеса вошли четыре знаменитости, обвиненные в домогательствах: первое место занял телеведущий Мэтт Лауэр, третье — кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси — пятое, а тележурналист О’Райли — шестое места. Издание с удивлением отметило, что президент США Дональд Трамп в топ-10 самых популярных в поиске людей не попал. При этом его жена, Меланья, заняла седьмую строчку.

Ранее новое расследование о домогательствах было открыто в отношении режиссера Романа Полански.

А одну из вечеринок в честь «Золотого глобуса» отменили, чтобы передать собранные средства на создание фонда юридической защиты для жертв домогательств.

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