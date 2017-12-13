СМИ: топ поисковых запросов года возглавили обвиняемые в домогательствах

В топ-10 деятелей шоу-бизнеса вошли четыре знаменитости, обвиненные в домогательствах: первое место занял телеведущий Мэтт Лауэр, третье — кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси — пятое, а тележурналист О’Райли — шестое места. Издание с удивлением отметило, что президент США Дональд Трамп в топ-10 самых популярных в поиске людей не попал. При этом его жена, Меланья, заняла седьмую строчку.