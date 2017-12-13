«Чернобыльским» рейсом «Победы» заинтересовались в прокуратуре

Отменой авиарейса «Победы» из Екатеринбурга в Москву заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура.

В ходе начатой проверки будет выяснено, как соблюдались права пассажиров, прописанные в Федеральных авиационных правилах (ФАП), и требования лицензионного законодательства.

Согласно последним, при задержке вылета из-за технеисправности перевозчик должен был предоставить резервный борт, рассказала журналистам заместитель Свердловского транспортного прокурора Ксения Смирнова.

Перевозчик действовал согласно ФАП: представитель «Победы» и пассажиры подтверждают, что были предоставлены напитки и питание.

А вот соблюдение лицензионного законодательства поставлено под вопрос. «Поскольку пассажиры не улетели, а перевозчиком было принято решение о пересадке на другие рейсы. Соответственно, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было», — подчеркнула Смирнова.

Материалы проверки направят по месту регистрации юрлица, и уже там прокурор будет искать нарушения в действиях перевозчика.

Как ранее писало «Уралинформбюро», 13 декабря 2017 года «Победа» сорвала 26 свердловским ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС участие в ответственном мероприятии — открытии мемориала на Поклонной горе.