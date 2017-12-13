Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за ЖКУ

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба Нижегородского филиала «Т плюс» сообщила 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, дзержинец оплатил задолженность за отопление и горячую воду в сумме 69 тысяч 620 рублей. После оплаты долга он смог забрать арестованный легковой автомобиль Opel Calibra. Автомобиль должника был арестован и доставлен на штрафстоянку за долги за отопление и горячую воду в ходе рейда, проведенного 29 ноября 2017 года Нижегородским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) совместно со службой судебных приставов. Судебный пристав наложил арест на имущество должника на основании судебного приказа о взыскании задолженности.

В регионах присутствия ПАО «Т Плюс» уже имеются прецеденты, когда в результате накопления гражданами долгов за тепловые ресурсы арестовывают также и недвижимое имущество. Так, в Саратовской области из-за долгов перед «Т Плюс» арестовали квартиру жительницы г. Балакова.