Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за ЖКУ
Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за отопление и горячую воду.
Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за отопление и горячую воду.
Об этом
Согласно информации, дзержинец оплатил задолженность за отопление и горячую воду в сумме 69 тысяч 620 рублей. После оплаты долга он смог забрать арестованный легковой автомобиль Opel Calibra. Автомобиль должника был арестован и доставлен на штрафстоянку за долги за отопление и горячую воду в ходе рейда, проведенного 29 ноября 2017 года Нижегородским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Единый
В регионах присутствия ПАО «Т Плюс» уже имеются прецеденты, когда в результате накопления гражданами долгов за тепловые ресурсы арестовывают также и недвижимое имущество. Так, в Саратовской области
«В нашем конкретном случае, если бы житель в установленный срок не оплатил сумму долга, указанную в судебном приказе, то автомашина была бы реализована через специализированную организацию. Мы систематически обращаем внимание наших клиентов на необходимость вовремя и в полном объеме оплачивать отопление и горячую воду. Первый тревожный звонок для тех, кто вовремя не платит, — указание в квитанции ЕРКЦ справочной информации о сумме долга. Закон не на стороне должников, компания не должна уведомлять, что дело передано в суд. При этом должник выплатит и сумму долга, и пени, и госпошлину, и остальные судебные издержки», — отметил директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.