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17:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за ЖКУ

Житель Дзержинска Нижегородской области вернул арестованный автомобиль после оплаты долга за отопление и горячую воду.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба Нижегородского филиала «Т плюс» сообщила 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, дзержинец оплатил задолженность за отопление и горячую воду в сумме 69 тысяч 620 рублей. После оплаты долга он смог забрать арестованный легковой автомобиль Opel Calibra. Автомобиль должника был арестован и доставлен на штрафстоянку за долги за отопление и горячую воду в ходе рейда, проведенного 29 ноября 2017 года Нижегородским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) совместно со службой судебных приставов. Судебный пристав наложил арест на имущество должника на основании судебного приказа о взыскании задолженности.

В регионах присутствия ПАО «Т Плюс» уже имеются прецеденты, когда в результате накопления гражданами долгов за тепловые ресурсы арестовывают также и недвижимое имущество. Так, в Саратовской области из-за долгов перед «Т Плюс» арестовали квартиру жительницы г. Балакова.

«В нашем конкретном случае, если бы житель в установленный срок не оплатил сумму долга, указанную в судебном приказе, то автомашина была бы реализована через специализированную организацию. Мы систематически обращаем внимание наших клиентов на необходимость вовремя и в полном объеме оплачивать отопление и горячую воду. Первый тревожный звонок для тех, кто вовремя не платит, — указание в квитанции ЕРКЦ справочной информации о сумме долга. Закон не на стороне должников, компания не должна уведомлять, что дело передано в суд. При этом должник выплатит и сумму долга, и пени, и госпошлину, и остальные судебные издержки», — отметил директор Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.

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