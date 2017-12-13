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17:32 (мск), источник: Volga News

Техническая ошибка подрядчика стала причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске

По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается проверка в Новокуйбышевске.

Проверку проводят представители Роспотребнадзора, прокуратуры Самарской области, департамента по противодействию коррупции Самарской области, а также министерства социально-демографической и семейной политики. К участию в проверке также приглашены представители общественности, родительский школьный комитет.

По предварительным данным проверки, маркировка истекшим сроком годности была произведена из-за технической ошибки подрядчика.

Согласно данным Роспотребнадзора, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце ноября-начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых производилась фасовка подарков в праздничную упаковку. В то же время на вкладышах внутри праздничных коробок была указана другая дата — 15 февраля 2017 года, что явилось следствием технической ошибки.

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«На текущий момент установлено, что информация о дате изготовления, указанная на листе-вкладыше, помещенном непосредственно в подарок, является ошибочной и недостоверной. Согласно информации производителей кондитерских изделий, размещенной на маркировке транспортной упаковки кондитерских изделий, входящих в подарок, дата их изготовления — ноябрь 2017 года, конечный срок реализации — февраль 2018 года. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области выдано предписание об изъятии товара с неверной маркировкой из оборота. К лицам, допустившим нарушения требований технического регламента таможенного союза, будут приняты меры административного наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Новокуйбышевска Светлана Кондратьева, поскольку некорректная дата была нанесена на информационные вкладыши внутри подарочной упаковки, что явилось следствием технической ошибки.

«Вскрывать упаковки мы не имеем права. Подрядчик допустил ошибку, нанеся неправильный срок годности. Комиссия установила, что сами конфеты хорошего качества. Мы примем необходимые меры к тому, чтобы такого больше не повторялось, — заявила Светлана Кондратьева. На данный момент комиссия продолжает отслеживать ситуацию. До выяснения всех обстоятельств выдача подарков прекращена по всей области.

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