Техническая ошибка подрядчика стала причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске
По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается проверка в Новокуйбышевске.
По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается проверка в Новокуйбышевске.
Проверку проводят представители Роспотребнадзора, прокуратуры Самарской области, департамента по противодействию коррупции Самарской области, а также министерства
По предварительным данным проверки, маркировка истекшим сроком годности была произведена
Согласно данным Роспотребнадзора, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце
«На текущий момент установлено, что информация о дате изготовления, указанная на
Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Новокуйбышевска Светлана Кондратьева, поскольку некорректная дата была нанесена на информационные вкладыши внутри подарочной упаковки, что явилось следствием технической ошибки.
«Вскрывать упаковки мы не имеем права. Подрядчик допустил ошибку, нанеся неправильный срок годности. Комиссия установила, что сами конфеты хорошего качества. Мы примем необходимые меры к тому, чтобы такого больше не повторялось, — заявила Светлана Кондратьева. На данный момент комиссия продолжает отслеживать ситуацию. До выяснения всех обстоятельств выдача подарков прекращена по всей области.