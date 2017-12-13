Техническая ошибка подрядчика стала причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске

Проверку проводят представители Роспотребнадзора, прокуратуры Самарской области, департамента по противодействию коррупции Самарской области, а также министерства социально-демографической и семейной политики. К участию в проверке также приглашены представители общественности, родительский школьный комитет.

По предварительным данным проверки, маркировка истекшим сроком годности была произведена из-за технической ошибки подрядчика.

Согласно данным Роспотребнадзора, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце ноября-начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых производилась фасовка подарков в праздничную упаковку. В то же время на вкладышах внутри праздничных коробок была указана другая дата — 15 февраля 2017 года, что явилось следствием технической ошибки.

Читайте также Новогодние подарки самарцам начнут выдавать с 15 декабря

«На текущий момент установлено, что информация о дате изготовления, указанная на листе-вкладыше, помещенном непосредственно в подарок, является ошибочной и недостоверной. Согласно информации производителей кондитерских изделий, размещенной на маркировке транспортной упаковки кондитерских изделий, входящих в подарок, дата их изготовления — ноябрь 2017 года, конечный срок реализации — февраль 2018 года. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области выдано предписание об изъятии товара с неверной маркировкой из оборота. К лицам, допустившим нарушения требований технического регламента таможенного союза, будут приняты меры административного наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Новокуйбышевска Светлана Кондратьева, поскольку некорректная дата была нанесена на информационные вкладыши внутри подарочной упаковки, что явилось следствием технической ошибки.