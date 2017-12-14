За каждой бутылкой водки в России будут следить с помощью блокчейна

«Система поштучного учета использует механизмы технологии блокчейн: движение каждой единицы продукции создает цепочку блоков неизменных транзакций, хранящихся в дублирующих центрах обработки данных в Росалкогольрегулировании и Гознаке», — сказал Куликов.

Он также сообщил, что государство со своей стороны уже готово к запуску системы, и теперь дело стоит за производителями, которые должны внедрить систему на предприятиях. Она будет работать в рамках единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя.

В настоящее время учет алкогольной продукции осуществляется только на этапе производства, когда на бутылку наносят специальную метку, которую сканируют в магазине при покупке. С внедрением новой системы каждую отдельную бутылку можно будет отследить на всем пути от производителя к потребителю.