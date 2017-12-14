За каждой бутылкой водки в России будут следить с помощью блокчейна
В России с июля 2018 года заработает система поштучного учета алкогольной продукции, «Интерфакс» со ссылкой на
В России с июля 2018 года заработает система поштучного учета алкогольной продукции, «Интерфакс» со ссылкой на
«Система поштучного учета использует механизмы технологии блокчейн: движение каждой единицы продукции создает цепочку блоков неизменных транзакций, хранящихся в дублирующих центрах обработки данных в Росалкогольрегулировании и Гознаке», — сказал Куликов.
Он также сообщил, что государство со своей стороны уже готово к запуску системы, и теперь дело стоит за производителями, которые должны внедрить систему на предприятиях. Она будет работать в рамках единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя.
В настоящее время учет алкогольной продукции осуществляется только на этапе производства, когда на бутылку наносят специальную метку, которую сканируют в магазине при покупке. С внедрением новой системы каждую отдельную бутылку можно будет отследить на всем пути от производителя к потребителю.
Блокчейн (blockchain) — это последовательная непрерывная цепочка блоков с информацией. Впервые термин был использован как название распределенной базы данных в системе биткоина.