В Волжском устроят забег Дедов Морозов

Источник: РИАЦ

16 декабря волжан приглашают принять участие в костюмированном легкоатлетическом состязании, которое пройдет в парке ДК «ВГС». После будет возможность встретиться с настоящим Дедом Морозом.

Участником спортивного праздника может стать любой желающий. Главные условия — зарегистрироваться перед забегом и выйти на старт с новогодней атрибутикой: в костюме Деда Мороза или его элементах (бороде, шапке и т.д).

Перед началом забега организаторы устроят для всех спортсменов и болельщиков согревающую разминку и танцевальный флешмоб. В парке также будут работать разнообразные интерактивные площадки, где пройдет и конкурс новогодних костюмов: зрители выберут лучший новогодний образ на дефиле.

После забега участников и гостей праздника поздравит настоящий Дед Мороз, который и наградит победителей и призеров.