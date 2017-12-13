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17:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском устроят забег Дедов Морозов

В Волжском состоится традиционный забег зимних волшебников.

Источник: РИАЦ

16 декабря волжан приглашают принять участие в костюмированном легкоатлетическом состязании, которое пройдет в парке ДК «ВГС». После будет возможность встретиться с настоящим Дедом Морозом.

Участником спортивного праздника может стать любой желающий. Главные условия — зарегистрироваться перед забегом и выйти на старт с новогодней атрибутикой: в костюме Деда Мороза или его элементах (бороде, шапке и т.д).

Перед началом забега организаторы устроят для всех спортсменов и болельщиков согревающую разминку и танцевальный флешмоб. В парке также будут работать разнообразные интерактивные площадки, где пройдет и конкурс новогодних костюмов: зрители выберут лучший новогодний образ на дефиле.

После забега участников и гостей праздника поздравит настоящий Дед Мороз, который и наградит победителей и призеров.

Мероприятие начнется в 10.00. Регистрация — раньше: в 9.30 всех участников ждут у входа в летний кинотеатр. Организатором праздника выступает комплексный молодежный центр «Юность Волжского». Телефон для справок: 8 (8443) 39−57−06.

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