Золотое платье Бейонсе ошеломило поклонников
Певица Бейонсе опубликовала фотографию в золотом вечернем платье в своем
Певица Бейонсе опубликовала фотографию в золотом вечернем платье в своем
«Ты королева! Это платье будто сделано из чистого золота!» — написал один из пользователей в комментариях под снимком. Некоторые также называли Бейонсе богиней и даже матерью.
«Все, что она делает, великолепно», — отметил redd_savag3. При этом многие заметили, что платье певице идет, и даже поинтересовались, не сделано ли оно из драгоценного металла на самом деле.
В конце ноября сообщалось, что пользователи сети разозлились