Волгоградец снял с высоты птичьего полета руины ликеро-водочного завода

Когда-то продукция этого завода входила в список «100 лучших товаров России». Сейчас — это жуткие руины.

— Продолжаем экскурсию по «передовым» производствам Волгограда, — иронизирует в горечью автор ролика. — Стандартная история: банкротство, продажа, уничтожение.

Власти так и не сумели спасти предприятие и продали его в 2014 году по номинальной стоимости. Постепенно новый владелец разобрал все производственную площадку. Сейчас внутренний дворик скорее напоминает картину из фильмов ужаса — разбитые здания, осколки стекла и былой славы.

— Жалко, что в нашем городе всё разваливается. ХимПром, Тракторный, Ликёроводочный — никаких производств не открывают, за то ТРЦ на каждом углу, — сокрушаются комментаторы под этим видео.