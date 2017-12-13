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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец снял с высоты птичьего полета руины ликеро-водочного завода

Видеоблогер Александр Блинков выложил в сеть очередную видеоэкскурсию по Волгограду. Правда, гордости такая картина не вызывает, а наоборот — только чувство стыда и печали. Потому что показал автор то, что осталось от некогда крупного предприятия города — ликеро-водочного завода.

Когда-то продукция этого завода входила в список «100 лучших товаров России». Сейчас — это жуткие руины.

— Продолжаем экскурсию по «передовым» производствам Волгограда, — иронизирует в горечью автор ролика. — Стандартная история: банкротство, продажа, уничтожение.

Власти так и не сумели спасти предприятие и продали его в 2014 году по номинальной стоимости. Постепенно новый владелец разобрал все производственную площадку. Сейчас внутренний дворик скорее напоминает картину из фильмов ужаса — разбитые здания, осколки стекла и былой славы.

— Жалко, что в нашем городе всё разваливается. ХимПром, Тракторный, Ликёроводочный — никаких производств не открывают, за то ТРЦ на каждом углу, — сокрушаются комментаторы под этим видео.

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