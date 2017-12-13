Астронавты на МКС посмотрят новые «Звездные войны»
Новый фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выходит на экраны кинотеатров по всему миру на этой неделе. Теперь же стало известно, что его покажут и на… Международной космической станции (МКС).
Новый фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выходит на экраны кинотеатров по всему миру на этой неделе. Теперь же стало известно, что его покажут и на… Международной космической станции (МКС).
Астронавты смогут посмотреть новый кинофильм саги «Звездные войны», находясь в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли, используя ноутбуки или проектор на борту МКС, передает The Verge. Об этом сообщил в Twitter журналист Робин Семангал (Robin Seemangal), а представитель NASA позже подтвердил информацию порталу Inverse.
Просмотр фильмов на МКС не является