Астронавты на МКС посмотрят новые «Звездные войны»

Астронавты смогут посмотреть новый кинофильм саги «Звездные войны» , находясь в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли, используя ноутбуки или проектор на борту МКС, передает The Verge. Об этом сообщил в Twitter журналист Робин Семангал (Robin Seemangal), а представитель NASA позже подтвердил информацию порталу Inverse.

Просмотр фильмов на МКС не является чем-то необычным: на станции находится большая цифровая библиотека фильмов, насчитывающая более 500 кинокартин (как классических, так и новых). Сотрудники МКС могут смотреть кино на выходных, или пока занимаются монотонной работой, или, как показал американский астронавт Скотт Келли в 2015 году, во время киноночей.