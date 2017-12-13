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17:39 (мск), источник: Популярная механика

Астронавты на МКС посмотрят новые «Звездные войны»

Новый фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выходит на экраны кинотеатров по всему миру на этой неделе. Теперь же стало известно, что его покажут и на… Международной космической станции (МКС).

Астронавты смогут посмотреть новый кинофильм саги «Звездные войны», находясь в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли, используя ноутбуки или проектор на борту МКС, передает The Verge. Об этом сообщил в Twitter журналист Робин Семангал (Robin Seemangal), а представитель NASA позже подтвердил информацию порталу Inverse.

Просмотр фильмов на МКС не является чем-то необычным: на станции находится большая цифровая библиотека фильмов, насчитывающая более 500 кинокартин (как классических, так и новых). Сотрудники МКС могут смотреть кино на выходных, или пока занимаются монотонной работой, или, как показал американский астронавт Скотт Келли в 2015 году, во время киноночей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Названы любимый эпизод и персонаж «Звездных войн» у россиян

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