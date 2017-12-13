Поворот не туда: странные указатели появились на дорогах Ростова-на-Дону

Там уже стояла табличка, что в микрорайоны Темерник и Северный нужно ехать прямо, а новый столб с английскими обозначениями посылает всех налево. Причем, пока они стоят рядом друг с другом.

Второй указатель расположился на перекрестке улиц Оганова и Таганрогская. Водителям предлагают ехать к новому стадиону «Ростов-Арена» через Западный, хотя гораздо ближе через центр города.

— Наверно, чтобы гости могли насладиться величием пробки перед мостом по улице Малиновского, — предположил автор этой подборки.

В комментариях горожане пишут, что чиновники один раз потратили деньги на установку этих указателей, а теперь потратят еще — уже на их замену.