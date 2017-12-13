ОНФ инициировал проверку экологического состояния Калининграда

ОНФ направил в Минприроды РФ запрос, в котором просят совместно с Генпрокуратурой РФ провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке «Экологического рейтинга российских городов — 2017». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.