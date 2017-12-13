ОНФ инициировал проверку экологического состояния Калининграда

— Эти города известны: Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Элиста, — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Он добавил, что руководство этих городов либо вовсе не предоставило информацию об экологической обстановке, либо намеренно предоставило неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии.