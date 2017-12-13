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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

ОНФ инициировал проверку экологического состояния Калининграда

ОНФ направил в Минприроды РФ запрос, в котором просят совместно с Генпрокуратурой РФ провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке «Экологического рейтинга российских городов — 2017». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Источник: Комсомольская правда

— Эти города известны: Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Элиста, — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Он добавил, что руководство этих городов либо вовсе не предоставило информацию об экологической обстановке, либо намеренно предоставило неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии.

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