В Воронежской области школьники ходили на продленку прямо по проезжей части

Прокуратура нашла нарушения безопасности дорожного движения для школьников в Семилуках. Ученики Семилукской средней общеобразовательной школы № 1 проделывали путь на занятия через проезжую часть и нерегулируемые светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 декабря.

Школьники шли из одного здания в другое, чтобы посетить группы продленного дня. Главное здание школы располагается на улице Гагарина, начальная школа — на улице Газовой. На «продленку» ходят ученики 1-го и 2-го классов. По пути малыши пересекают один нерегулируемый пешеходный переход и дважды — проезжую часть. Тротуар вдоль одной из улиц в ужасном состоянии. Напротив входа в здание школы нет ни пешеходного перехода, ни знака ограничения скорости. Сопровождал детей только один человек, у него также отсутствовали предупреждающие флажки.