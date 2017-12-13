В Кантемировке появилась штрафстоянка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Кантемировского городского поселения Юрий Завгородний в среду, 13 декабря.

Площадку разместили на улице Полевой рядом с отделением ГИБДД. Территорию размером 20×40 м засыпали песком и щебнем, огородили. Стоянка освещена и находится под круглосуточной охраной.

— Штрафстоянка в городе была необходима. Водители часто не выполняют требования знаков и оставляют автомобили в неположенном месте. Особенно много нарушителей в центре, у рынка и банка. Поэтому планируем принимать решительные меры ко всем, невзирая на должность и звание. Будем работать по согласованию с госавтоиспекторами, — пояснил Юрий Завгородний.