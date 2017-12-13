Молодежное антинаркотическое движение волонтеров появилось в регионе
Новый профилактический проект действует по принципу «Сверстник — сверстнику». Теперь в вузах антинаркотическую агитацию будут вести сами студенты.
Новый профилактический проект действует по принципу «Сверстник — сверстнику». Теперь в вузах антинаркотическую агитацию будут вести сами студенты.
Чтобы работа волонтеров была квалифицированной, для активистов были организованы курсы, которые ведут медики, психологи и правоохранители.