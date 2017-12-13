Названы самые популярные детские имена у минчан

Кодексом Беларуси о браке и семье установлено, что собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Гражданин вправе сменить свое имя в порядке, установленном законодательством. С начала года отделы ЗАГС республики совершили более 4 тыс. актов о смене имени (в 2016-м — свыше 4,5 тыс.). Разрешение о смене фамилии, собственного имени, отчества может быть дано лишь в тех случаях, если для этого имеются уважительные причины. Среди них неблагозвучность, трудность произношения; желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено.