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17:37 (мск), источник: БЕЛТА

Названы самые популярные детские имена у минчан

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции назвало самые популярные имена, которые в Минске родители давали детям в 2017 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: БЕЛТА

Так, самыми популярными именами для мальчиков в столице стали Михаил, Артем, Максим, Иван, Даниил, для девочек — София, Анна, Мария, Ксения, Алиса.

Дают родители новорожденным также редкие и нетипичные имена. В Минске среди них были мужские Адольф, Клавдий, Матфей, Потапий, Прокофий, Симон, Спиридон, Эрнст, Ян Кароль, Ярополк и женские — Аниса, Апполинария, Валенсия, Версалия, Евсения, Есфирь Консуэла, Клавдия, Лариса, Славяна, Юстина.

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Аналогичные тенденции в выборе собственных имен детей при регистрации рождения наблюдаются по всей республике. Наиболее популярными именами для мальчиков, например, в Могилевской области стали Артем, Иван, Матвей, Тимофей, Максим, Александр. Среди редких были Артур, Родион, Марат, Даниэль, Эльдар Оскар, Рафаэль, Каратина, Мишель, Николас, Ренат. Самыми популярными для девочек стали София (Софья), Полина, Мария, Алиса, Варвара, Арина, из редких — Таисия, Николь, Аделина, Оливия, Софина, Эльвира, Эмилия, Доменика, Катарина, Мишель, Эмили.

Кодексом Беларуси о браке и семье установлено, что собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Гражданин вправе сменить свое имя в порядке, установленном законодательством. С начала года отделы ЗАГС республики совершили более 4 тыс. актов о смене имени (в 2016-м — свыше 4,5 тыс.). Разрешение о смене фамилии, собственного имени, отчества может быть дано лишь в тех случаях, если для этого имеются уважительные причины. Среди них неблагозвучность, трудность произношения; желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено.

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