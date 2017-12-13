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17:59 (мск), источник: N + 1

Алгоритм автодополнения помог написать главу книги о Гарри Поттере

Участники студии Botnik с помощью алгоритмов предиктивного ввода текста, обученных на серии книг о Гарри Поттере, написали главу новой книги под названием «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело, как большая куча пепла». Получившийся текст длиной в три с половиной страницы выложен на сайте студии.

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Алгоритмы предиктивного ввода позволяют пользователям не печатать слова полностью, а дополняют их на основе уже введенных букв и словаря. Более сложные версии умеют не только понимать, какое слово вводит пользователь, но и предугадывать следующие слова на основе контекста: предыдущих слов, структуры предложения и других факторов. Для этого алгоритмы тренируют на похожих текстах. Например, клавиатуры смартфонов предлагают пользователю проанализировать историю его сообщений для большей персонализации подсказок.

Разработчик из творческого сообщества Botnik Джейми Брю (Jamie Brew) разработал в 2016 году программу предиктивного ввода pt-voicebox, исходный код которой опубликован на GitHub. Участники студии решили использовать ее для написания новой главы книги о Гарри Поттере.

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Для этого они разбили тексты всех семи книг серии на два типа: фрагменты с повествованием и диалогами. На основе этих данных они создали две версии клавиатуры для каждого типа фрагментов (версия для повествования и диалогов).

В процессе написания главы алгоритм анализировал введенные слова, и, анализируя распределения слов в предыдущем введенном тексте и исходных данных (текстах семи книг), он предлагал на выбор несколько наиболее вероятных по его мнению следующих слов. Во время анализа алгоритм учитывает общую частоту употребления слов в источнике, частоту слов, стоящих сразу или через несколько слов после введенного слова и другие факторы.

Разработчики выбирали наиболее подходящие слова и таким образом вместе с алгоритмом «написали» главу книги «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело, как большая куча пепла» под названием «Красавчик» (The Handsome One).

В целом ее содержание получилось довольно нелогичным, но в качестве действующих лиц в ней выступали персонажи исходной серии книг, а некоторые фрагменты напоминают по стилю оригинал.

В прошлом году канадские программисты разработали систему на основе нейросети, которая позволяет находить ответы на вопросы в незнакомом тексте. Ее протестировали на первой книге о Гарри Поттере, и доля правильных ответов оказалась выше 70 процентов. Например, нейросеть смогла правильно ответить на вопрос, на какой факультет направила Поттера Распределяющая шляпа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Григорий Копиев.

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