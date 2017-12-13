Пермячка завоевала титул «Миссис Земной шар»

В Китае прошел конкурс красоты «Миссис Земной шар — 2017». На корону претендовали 75 участниц из разных стран, а Россию представляла Наталья Панкратова.

Победителем стала пермячка Татьяна Лавринович. В 2004 году она стала обладательницей титула «Краса России».

Татьяна — супруга литовского баскетболиста Кшиштофа Лавриновича. Он выступал за местный «Урал Грейт» с 2002 по 2004 года и стал одним из лучших игроков команды. Кшиштоф и Татьяна познакомились на одном из матчей команды, а в 2006 году сыграли свадьбу в Вильнюсе.

Мама модели Людмила рассказывала, что на свадьбе пытались сочетать русские и литовские обычаи.

— В Литве жених и невеста должны пройти через множество испытаний, — рассказывала Людмила. — Например, Кшиштофа одели в костюм цыпленка. Только представьте: двухметровый баскетболист в желтом плюшевом костюме и весь в перышках. А над Танюшкой издевались мальчишки. Ей пришлось ходить с лотком по Вильнюсу и продавать беляши.

На свадьбе было 85 человек. Среди них были родственники Татьяны, со стороны Кшиштофа -баскетболисты: приезжали игроки с женами из «Динамо-Питер», «Урал-Грейта», тренер и игроки из «Уникса».