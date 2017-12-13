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17:57 (мск), источник: РИА Крым

Через дверь или в окно: сколько стоит Дед Мороз в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. До Нового года осталось чуть более двух недель, а это значит, что самое время задуматься о праздничном поздравлении своих родных и близких. И если взрослые подходят к выбору подарков более рационально и практично, то дети свято верят в Дедушку-волшебника и новогоднее чудо. Поэтому многие родители хотят порадовать своих деток и приглашают сказочного персонажа на дом.

Источник: РИА "Новости"

Объявлений о новогодних поздравлениях детей в Крыму немало, поэтому важно сделать правильный выбор. В основном они традиционны — Дед Мороз и Снегурочка поздравят вашего ребенка, станцуют с ним возле елки, попросят рассказать заранее приготовленный стих и вручат счастливому чаду заветный подарок, заботливо купленный родителями накануне. Цена вопроса зависит от того, сколько времени проведут у вас сказочные гости и в какой именно день это произойдет.

Экспресс-поздравления от волшебника

Самый доступный вариант — короткий визит и минимальная 15-минутная программа. Такое экспресс-поздравление стоит от 1 тыс до 2 тыс рублей, в зависимости от региона полуострова и профессионализма актеров. Как правило, студенты берут меньше денег и заказов у них немного, они вполне свободны и на последние предновогодние дни. К тому же начинающие актеры, как правило, приходят сразу в паре — Дед Мороз и Снегурочка — так что ребенок получит полное удовольствие от общения со сказочными персонажами. В интернете можно найти немало объявлений о подобной услуге.

А вот раскрученные фирмы по проведению праздников просят за такие услуги дороже. Как правило, до 28—29 декабря экспресс-поздравления от специалистов в своем деле стоит в пределах 2 тыс, в последние дни — еще больше. Вечером 31 декабря за 15-минутное общение придется выложить порядка 2,5−2, 7 тыс рублей. Это вполне закономерно — у профессионалов и программа подготовлена, и костюмы выполнены качественно, и сам Дед Мороз кажется настоящим: длинная борода, красный нос, посох и румяная внучка Снегурочка рядом.

Полчаса в компании Деда Мороза и Снегурочки

Стандартное поздравление детей с Новым годом от сказочной парочки длится примерно 30−40 минут и стоит порядка 1,5−4 тыс рублей. Тут стоимость также зависит от дня, на который намечена заветная встреча. Например, до 28 числа поздравления стоят в пределах 2 тыс рублей, а после цена растет с каждым днем, вернее, с каждым часом. Так, 31 декабря стоимость сказочного визита меняется в зависимости от конкретного времени. До 18.00 — 2,3−2,7 тыс рублей, до 21.00 — 3 тыс рублей, после — 3,5−4 тыс рублей за полчаса общения. Дороже всего, разумеется, обойдется приход волшебных героев ближе к полуночи.

Однако тут уже важно заказывать именно профессионалов своего дела, поскольку гораздо больше шансов, что дедушка придет к вам в гости трезвый, не забудет Снегурочку дома, внимательно выслушает стишок и вручит долгожданный подарок. Кстати, именно на трезвость сейчас и делают акцент профессиональные фирмы по организации праздников.

«Вы спросите, почему именно мы дарим сказку? Ответ прост: у нас минимальные цены, только профессиональные актеры, непьющие и некурящие Деды Морозы и Снегурочки! Мы мобильные, креативные и с приятными запоминающимися голосами», — вот так привлекают клиентов в одной из крупных крымских фирм.

Чей в окно мы видим нос? Это Дедушка Мороз!

Настоящее волшебство, от которого захватывает дух даже у взрослых — услуга «Дед Мороз в окно». Традиционно это считается самым необычным и дорогим поздравлением с праздником. Это не просто стук в дверь с дежурным «Откройте, это Дед Мороз!», а настоящая сказка для детей и их родителей.

Представьте, что в гости к вам приходит Снегурочка, общается с детьми и настраивает их на новогоднее волшебство. Они все хором зовут Деда Мороза и вдруг… он феерично появляется через окно или балкон. Это чудо, в которое невозможно не поверить. После сказочного появления сказочные гости в течение 40−50 минут играют с детками, водят хороводы, загадывают загадки, дарят сюрпризы и, конечно, долгожданные подарки.

Такую услугу оказывают профессиональные промышленные альпинисты в разных городах полуострова. Стоит она приблизительно 5−8 тыс рублей, традиционно — чем ближе к Новому году, тем дороже. К тому же цены могут варьировать в зависимости от сложности работ. Однако на эту услугу, несмотря на ее дороговизну, высокий спрос, поэтому заказывать необычное поздравление лучше заблаговременно.

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