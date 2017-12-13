В Эрмитаже открылся музей Российской гвардии
В Главном штабе Эрмитажа теперь можно познакомиться с историей русских элитных войск.
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В Главном штабе Эрмитажа теперь можно познакомиться с историей русских элитных войск.
В среду 13 декабря, в Главном штабе Эрмитажа открылась постоянная экспозиция «Музей российской гвардии».
Через экспонаты русской военной элиты — мундиры, оружие, медали, ордена, предметы быта — представлена история гвардии. Также на экспозиции представлена батальная, жанровая и портретная живопись.
Глава Эрмитажа рассказал, что экспозиция существовала и раньше в музее, но теперь ее обновили за счет подарков друзей Эрмитажа. Выставка представлена в семи залах.