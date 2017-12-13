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18:17 (мск), источник: 36on.ru

Число заболевших гриппом в Воронеже продолжает расти

В Воронеже продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора на данный момент эпидпорог в регионе не превышен.

Так, за последнюю неделю — с 4 по 12 декабря — за медицинской помощью с характерными симптомами в Воронежской области обратились 9246 человек, неделей ранее эта цифра составляла 8813 человек, что почти на 5% ниже. Детей до 14 лет среди заболевших на сегодняшний день 6023, на прошлой неделе их было чуть более 5,5 тысяч.

Показатели этой недели на почти на 11% ниже эпидпорога, то есть речь об эпидемии пока не идет.

Несмотря на это, медики напоминают о соблюдении простых правил, которые помогут снизить риск заражения гриппом и ОРВИ: в период роста заболеваемости нужно стараться меньше находиться в людных местах, после посещения массовых мероприятий тщательно мыть с мылом руки, чаще проветривать помещение, избегать контакта с больными людьми, если же это невозможно, надевать специальную маску, вести здоровый образ жизни.

Если же избежать заражения не удалось, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, не занимаясь самолечением, поскольку грипп может иметь довольно тяжелые последствия.

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