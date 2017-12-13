Азиатский форум по правам человека пройдет в Самарканде в 2018 году

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Азиатский форум по правам человека пройдет в Самарканде в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан посол РУ в России Бахром Ашрафханов.

Кроме того, в Узбекистане с 12 декабря начала действовать Конвенция Международной организации труда № 87 о свободе объединений и защите права на объединение в профсоюзы.