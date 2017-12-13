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19:02 (мск), источник: Sputnik

Азиатский форум по правам человека пройдет в Самарканде в 2018 году

Конференция будет приурочена к 70-летию принятия ООН декларации прав человека.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Азиатский форум по правам человека пройдет в Самарканде в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан посол РУ в России Бахром Ашрафханов.

Конференция будет приурочена к 70-летию принятия ООН декларации прав человека.

Накануне организация Human Rights Watch назвала освобождение 16 политических активистов из тюрем Узбекистана — новой главой республики в области прав человека.

Кроме того, в Узбекистане с 12 декабря начала действовать Конвенция Международной организации труда № 87 о свободе объединений и защите права на объединение в профсоюзы.

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