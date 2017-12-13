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21:18 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: в Прикамье ожидаются снегопады и сильный ветер

Ночью температура воздуха может упасть до -13 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 32% 755 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Комсомольская правда

14 декабря в Пермском крае будет облачно. На юге края осадков почти не будет, зато на севере ожидается сильный снег и метели. На дорогах возможен гололед.

— Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, — сообщили в краевом МЧС. — Ночью столбики термометра на востоке края могут упасть до отметки -13 градусов. В среднем температура воздуха по краю будет варьироваться от 0 до -5 градусов.

Напомним, в этом году, по словам синоптиков, декабрь намного теплее, чем в прошлом году: температура на 4−6 градусов выше нормы. К Новому году в Перми высота снежного покрова составит всего двадцать сантиметров, что в два раза меньше, чем обычно.

— Арктических вторжений и морозов не будет, но не будет и серьезных оттепелей, — рассказал инженер центра ГИС ПГНИУ Андрей Шихов.

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