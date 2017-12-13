Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Секретный противник Путина: как проиграть выигранные выборы - СМИ
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Лесные пожары в Калифорнии
21:17 (мск), источник: "Российская газета"

В российских регионах объявили войну волкам

Власти сразу нескольких регионов объявили войну волкам.

Источник: "Российская газета"

Серые хищники все чаще угрожают не только домашнему скоту, но и людям. Местные жители с ними сталкиваются на улицах своих поселков и деревень.

К примеру, в Свердловской области численность волков за последние пять лет увеличилась вдвое и сейчас превышает допустимую в шесть раз. По данным местного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в лесах региона обитает около 600 хищников.

На северо-востоке области серые стаями подходят к деревням, чуть ли не ежедневно задирают собак. Причем действуют довольно хитро: сначала на промысел выходит самка, приманивает пса, и уже потом на жертву набрасывается вся стая.

— Мы объявили охоту на волков без всякого ограничения по количеству, пока их численность не будет отрегулирована, поскольку почти в двух десятках муниципалитетов возникла прямая угроза скоту и местным жителям, — говорит директор департамента Александр Кузнецов.

В северных поселках Кировской области люди стали бояться выходить на улицу с октября. Сообщения о том, что волки воруют собак прямо со двора, в последние месяцы поступали из многих районов. Обычно серые хищники «наглели» зимой, но в этом году стали заходить в поселки уже осенью. Специалисты связывают массовое появление волков с сокращением в лесах мелкой дичи и пернатых из-за холодного дождливого лета. Ситуацию осложняет то, что к местным волкам добавились «мигранты» из Республики Коми, которые отправляются южнее также из-за бескормицы. С начала года в регионе добыли 220 волков. Вроде бы много, учитывая общую численность примерно в 300 — 400 особей, но легче от этого пока не стало.

Читайте также
На Среднем Урале волкам объявили войну

Похожая ситуация и в Республике Алтай — там охотники отстреляли уже 506 хищников, размер стаи в два раза больше. Чтобы справиться с этой «эпидемией», власти региона решили материально простимулировать местных жителей и теперь выплачивают за голову серого хищника три тысячи рублей. Лимит премиальных выбран, поэтому финансирование этих мероприятий решили увеличить с 800 тысяч до 1,8 миллиона рублей, а на следующий год сумма достигнет уже 3,6 миллиона.

— «Волчья тема» была и будет всегда, но важно другое, — заявил «РГ» Василий Манышев, председатель комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай. — Во-первых, животноводам следует больше уделять внимания охране скота, хотя порой делать это трудно из-за отгонно-пастбищного характера животноводства. Во-вторых, в свое время мы отказались от применения яда в борьбе с волками — фторацетата бария. Он наносил ущерб многим другим животным и птицам, которые ели и клевали трупы хищников. Тогда решили платить охотникам за отстрел, правда, заложенных средств не хватает.

Убил волка — получи разрешение на отстрел лося, кабана или косули

Директор Катунского заповедника Александр Затеев подчеркивает, что справедливая цена за убитого волка 7 — 8 тысяч рублей. Ведь охота на серых разбойников в горной местности дело трудоемкое и непростое, а устраивать облавы на них далеко не всегда эффективно. Повышение премии, полагает Затеев, стимулирует людей охотиться на настоящих хищников, а не на беззащитных оленей, маралов и других копытных.

Впрочем, в той же Свердловской области за отстрел волков не платят вообще. Сегодня действуют только различные бонусы: убил волка — получи разрешение на отстрел лося, кабана или косули. Дается первоочередное право на добычу медведя.

Аналогичные льготы ввели и в Кировской области, а также в порядке эксперимента стали платить охотникам по тысяче рублей за волка, но только в отдельных муниципалитетах. Чтобы решить проблему, в регионе бригадам волчатников дали чрезвычайные полномочия: им разрешили применять транспортные средства и капканы, использование которых запрещено при спортивно-любительской охоте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Сорос унизил Трампа в Алабаме
Как встретили вернувшихся из Сирии летчиков
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
В Израиле призывают понизить уровень дипотношений с Турцией
Флойд Мэйуэзер готов драться в UFC за «миллиард долларов»
СМИ: следствие подозревает Захарченко в покупке замка в Лондоне
Депутаты приняли закон о неофициальном использовании герба РФ
Екатерина Гордон пойдет на выборы президента от партии
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона-2017/18 три клуба
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь