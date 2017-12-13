В российских регионах объявили войну волкам

Источник: "Российская газета"

Серые хищники все чаще угрожают не только домашнему скоту, но и людям. Местные жители с ними сталкиваются на улицах своих поселков и деревень.

К примеру, в Свердловской области численность волков за последние пять лет увеличилась вдвое и сейчас превышает допустимую в шесть раз. По данным местного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в лесах региона обитает около 600 хищников.

На северо-востоке области серые стаями подходят к деревням, чуть ли не ежедневно задирают собак. Причем действуют довольно хитро: сначала на промысел выходит самка, приманивает пса, и уже потом на жертву набрасывается вся стая.

— Мы объявили охоту на волков без всякого ограничения по количеству, пока их численность не будет отрегулирована, поскольку почти в двух десятках муниципалитетов возникла прямая угроза скоту и местным жителям, — говорит директор департамента Александр Кузнецов.

В северных поселках Кировской области люди стали бояться выходить на улицу с октября. Сообщения о том, что волки воруют собак прямо со двора, в последние месяцы поступали из многих районов. Обычно серые хищники «наглели» зимой, но в этом году стали заходить в поселки уже осенью. Специалисты связывают массовое появление волков с сокращением в лесах мелкой дичи и пернатых из-за холодного дождливого лета. Ситуацию осложняет то, что к местным волкам добавились «мигранты» из Республики Коми, которые отправляются южнее также из-за бескормицы. С начала года в регионе добыли 220 волков. Вроде бы много, учитывая общую численность примерно в 300 — 400 особей, но легче от этого пока не стало.

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Похожая ситуация и в Республике Алтай — там охотники отстреляли уже 506 хищников, размер стаи в два раза больше. Чтобы справиться с этой «эпидемией», власти региона решили материально простимулировать местных жителей и теперь выплачивают за голову серого хищника три тысячи рублей. Лимит премиальных выбран, поэтому финансирование этих мероприятий решили увеличить с 800 тысяч до 1,8 миллиона рублей, а на следующий год сумма достигнет уже 3,6 миллиона.

— «Волчья тема» была и будет всегда, но важно другое, — заявил «РГ» Василий Манышев, председатель комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай. — Во-первых, животноводам следует больше уделять внимания охране скота, хотя порой делать это трудно из-за отгонно-пастбищного характера животноводства. Во-вторых, в свое время мы отказались от применения яда в борьбе с волками — фторацетата бария. Он наносил ущерб многим другим животным и птицам, которые ели и клевали трупы хищников. Тогда решили платить охотникам за отстрел, правда, заложенных средств не хватает.

Убил волка — получи разрешение на отстрел лося, кабана или косули

Директор Катунского заповедника Александр Затеев подчеркивает, что справедливая цена за убитого волка 7 — 8 тысяч рублей. Ведь охота на серых разбойников в горной местности дело трудоемкое и непростое, а устраивать облавы на них далеко не всегда эффективно. Повышение премии, полагает Затеев, стимулирует людей охотиться на настоящих хищников, а не на беззащитных оленей, маралов и других копытных.

Впрочем, в той же Свердловской области за отстрел волков не платят вообще. Сегодня действуют только различные бонусы: убил волка — получи разрешение на отстрел лося, кабана или косули. Дается первоочередное право на добычу медведя.