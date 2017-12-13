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22:05 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на ближайшем заседании, которое состоится 14 декабря, намерены ратифицировать Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Павел Жданович.

Источник: БЕЛТА

Документ подписан в марте текущего года в г. Гаага (Нидерланды), он был ранее принят Гаагской конференцией по международному частному праву (Конвенция ГКМЧП).

«Конвенция ГКМЧП, которая вступила в силу 1 августа 2013 года, ставит перед собой задачу создания единого упрощенного и эффективного международного механизма, который позволит рассматривать дела о взыскании алиментов за границей быстрее и с меньшими издержками», — пояснил Павел Жданович.

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По его словам, в настоящее время в области алиментных правоотношений Беларусь является участницей только Конвенции ООН о взыскании алиментов за границей от 20 июня 1956 года. Этим документом, однако, прямо не предусмотрена обязанность признавать и исполнять иностранные судебные решения, и промежуточная инстанция может в соответствии со своим национальным законодательством решать, подлежит ли решение признанию и исполнению или нет, а также на свое усмотрение определять полноту представленных документов.

«На практике наблюдается ситуация, когда уполномоченные органы Беларуси принимают и исполняют просьбы о взыскании алиментов от иностранных граждан, а в отношении белорусских граждан иностранные государства таких действий не совершают. В связи с этим подача просьб в рамках Конвенции ООН 1956 года фактически прекратилась, — сказал депутат.

Порядок признания и исполнения решений о взыскании алиментов урегулирован Гаагской конвенцией о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах от 2 октября 1973 года, участницей которой Беларусь не является. В соответствии с Конвенцией 1973 года в обязательном порядке рассматриваются просьбы о признании и исполнении иностранных решений о взыскании алиментов. Конвенция ГКМЧП объединяет в себе основные положения двух конвенций — 1956 года и 1973 года. Она предполагает сочетание механизмов административного сотрудничества и механизмов признания и исполнения иностранных судебных решений.

Таким образом, значительно расширяется сфера взаимодействия центральных органов для разрешения ряда вопросов, затрудняющих процедуру взыскания алиментов. Конвенция ГКМЧП детально регулирует, в частности, вопросы предоставления правовой помощи, оказания содействия в розыске должника, а также на свое усмотрение определять полноту представленных документов.

«Неффективность и оперативность предусмотренного Конвенцией ГКМЧП механизма обеспечивается за счет того, что в ней предусматривается наличие стандартных для всех договаривающихся государств форм и обмен информацией о национальном законодательстве, приведены единые языковые требования к подаваемым просьбам, — отметил Павел Жданович.

Учитывая преимущества этого документа, было принято решение о подписании Беларусью Конвенции ГКМЧП. Между тем для эффективного ее исполнения потребуется внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс. К настоящему времени участниками Конвенции ГКМЧП являются Албания, Босния и Герцеговина, 27 государств — членов ЕС, Норвегия, Бразилия, США, Турция, Украина и Черногория, и она продолжает получать все большее признание в качестве основного инструмента по вопросам международного порядка взыскания алиментов. Возможность присоединения к конвенции рассматривается другими государствами. Проведение внутригосударственных процедур позволит Беларуси уже в 2018 году применять предусмотренные международным договором механизмы для взыскания алиментов в ряде зарубежных стран.

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