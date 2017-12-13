Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Источник: AP 2017

«Харви Вайнштейн был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром. В течение многих лет он был моим монстром», — написала она.

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Хайек отметила, что домогательства начались в 2002 году. Тогда она снималась в фильме «Фрида», производством которого занималась студия Вайнштейна Miramax. Актриса неизменно давала отказ на неоднократные предложения продюсера принять совместный душ, сделать друг другу массаж и заняться сексом.

Также Вайнштейн потребовал от Хайек сняться в откровенной сцене с другой женщиной, из-за чего у нее произошел нервный срыв. Справиться с ним актрисе помогли Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд.