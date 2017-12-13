Прогноз погоды на 14 декабря
14 декабря ожидается пасмурная погода. Метеорологи сообщают, что ночью возможны дожди.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
14 декабря ожидается пасмурная погода. Метеорологи сообщают, что ночью возможны дожди.
В Бричанах и Сороках ожидается до 5 градусов тепла, а в Бельцах — до 6. В Тирасполе и Хынчештах воздух прогреется до 8 градусов, а в Кэушанах и Кагуле до 9.
В Кишинёве ожидается 8 градусов тепла.
В ближайшие дни ожидается переменчивая погода.