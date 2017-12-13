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23:15 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 14 декабря

14 декабря ожидается пасмурная погода. Метеорологи сообщают, что ночью возможны дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 32% 755 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках ожидается до 5 градусов тепла, а в Бельцах — до 6. В Тирасполе и Хынчештах воздух прогреется до 8 градусов, а в Кэушанах и Кагуле до 9.

В Кишинёве ожидается 8 градусов тепла.

В ближайшие дни ожидается переменчивая погода.

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