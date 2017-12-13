Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
На лице американца выросли грибы
Кирстен Данст беременна первенцем
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
23:42 (мск), источник: РИА Новости

Названа главная составляющая мужской привлекательности

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Психологи из Австралии и США узнали, какие характеристики мужского тела являются наиболее привлекательными для женщин. Результаты исследования опубликованы журналом Proceedings of the Royal Society B.

Источник: AP 2017

В эксперименте, который проводили ученые из Университета Гриффита и Университета штата Калифорния, приняли участие более 150 женщин. Им показали фотографии полуобнаженных мужчин и попросили оценить их привлекательность.

Как оказалось, то, насколько мужчина мускулист, в 70% случаев предопределяет уровень его привлекательности. Рост и вес лишь незначительно влиял на выбор представительниц прекрасного пола.

Женщины отдавали предпочтение стройным мужчинам с широкими плечами.

Ученые объясняют полученные результаты тем, что еще в древние времена при выборе партнера женщина ориентировалась на его грозный внешний вид и физическую силу. Наличие этих качеств означало, что мужчина способен сражаться и сможет обеспечить женщину всем необходимым.

«Поэтому у современных женщин должен быть механизм выбора партнера, который чувствителен к родовым признакам боевых способностей мужчины», — отмечается в исследовании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Вот куда такси приходят умирать!': кладбище такси в Москве (видео)
Тиллерсону ответили на его громкие слова о Крыме
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
В Израиле призывают понизить уровень дипотношений с Турцией
Флойд Мэйуэзер готов драться в UFC за «миллиард долларов»
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Канада одобрила поставки оружия Украине
Екатерина Гордон пойдет на выборы президента от партии
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь