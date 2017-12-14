Ученые открыли новый способ похудеть
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые из Университета штата
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые из Университета штата
По словам сотрудников университета, люди, как и животные, склонны к «эмоциональному» приему пищи, даже когда они не голодны. А потому необходимо воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления агрессии и стресса.
«Пищевое поведение контролируется разноообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих», — говорится в исследовании.
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Ученые надеются, что данную методику можно будет эффективно применять при борьбе с избыточным весом у людей.