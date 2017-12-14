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19:27 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли новый способ похудеть

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, что можно побороть чувство голода с помощью стимуляции нейронов. Результаты исследования опубликованы на портале PHAS.

Источник: Reuters
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По словам сотрудников университета, люди, как и животные, склонны к «эмоциональному» приему пищи, даже когда они не голодны. А потому необходимо воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления агрессии и стресса.

«Пищевое поведение контролируется разноообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих», — говорится в исследовании.

Ученые ввели в организм мышей нейролептик клозапин-N-оксид, который воздействует на нейроны перегородочных ядер. В результате мыши, получившие препарат-нейролептик, стали потреблять меньше пищи. При этом побочных эффектов от введения клозапин-N-оксида не было обнаружено.

Ученые надеются, что данную методику можно будет эффективно применять при борьбе с избыточным весом у людей.

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