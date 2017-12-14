Необычные соревнования пройдут впервые во Владивостоке
Первые в России соревнования надводных и подводных аппаратов в в России состоятся в следующем году во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
Первые в России соревнования надводных и подводных аппаратов в в России состоятся в следующем году во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
Уже рассмотрен и и утвержден замысел их проведения. По словам первого заместителя председателя коллегии
Он отметил, что России является пионером и в течение долгих лет лидером в создании и эксплуатации подводных роботов. Аппараты, которые по несколько часов работали на глубинах до шести километров, первыми создали именно россияне.
Поэтому коллегия
Первый этап соревнований пройдет в процессе Международного
На втором этапе, который планируется в сентябре 2018 года на базе кампуса ДВФУ на острове Русский пройдут состязания только среди студенческих команд.
Таисия Масина.