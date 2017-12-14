Необычные соревнования пройдут впервые во Владивостоке

Уже рассмотрен и и утвержден замысел их проведения. По словам первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ И. Н. Харченко, это буквально революционный шаг. Поэтому утвержден пока только замысел. Все окончательные решения будут приниматься в начале следующего года.

Он отметил, что России является пионером и в течение долгих лет лидером в создании и эксплуатации подводных роботов. Аппараты, которые по несколько часов работали на глубинах до шести километров, первыми создали именно россияне.

Поэтому коллегия Военно-промышленной комиссии организовала работу по подготовке и проведению первых Всероссийских соревнований по морской робототехнике.

Первый этап соревнований пройдет в процессе Международного военно-технического форума «Армия-2018». Во Владивостоке пройдут состязания среди штатных расчетов подразделений минобороны, МЧС, Росгвардии и других силовых ведомств, а также организаций и предприятий-разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров.

На втором этапе, который планируется в сентябре 2018 года на базе кампуса ДВФУ на острове Русский пройдут состязания только среди студенческих команд.