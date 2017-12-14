Театральные критики назвали дело Седьмой студии антисобытием года

Источник: РИА Новости

Ассоциация назвали Малобродского человеком года с формулировкой «За честь и достоинство». Он был задержан правоохранительными органами в июне в рамках так называемого дела Седьмой студии. Малобродский уже полгода содержится в следственном изоляторе. В его поддержку ранее выступили многие театральные деятели России, которые призывали к изменению меры пресечения. С такой просьбой в суд обращалась и Ассоциация театральных критиков.

Спектакль «Старик и море», поставленный Анатолием Васильевым, был показан в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова на сцене московского Вахтанговского театра. Ранее спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», но Васильев отказался от участия в конкурсе.

В шорт-лист лучших российских спектаклей вошли десять работ, в числе которых такие, как «Маленькие трагедии» в постановке Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре, «Альцина» в постановке Кэти Митчелл в Большом театре, «Изгнание» Миндаугаса Карбаускиса в театре имени Маяковского, «Иванов» в постановке Тимофея Кулябина в Театре наций.

Антисобытием года, по мнению ассоциации критиков, стало дело Седьмой студии.

Ассоциация отдельно отметила художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер: балет «Нуреев» в Большом театре, оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере, «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре, проявив выдающуюся верность профессии.