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01:39 (мск), источник: РИА Новости

Театральные критики назвали дело Седьмой студии антисобытием года

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков назвала человеком года арестованного по делу Седьмой студии продюсера Алексея Малобродского, спектаклем года стал «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева, а антисобытием года — само уголовное дело Седьмой студии.

Источник: РИА Новости

Ассоциация назвали Малобродского человеком года с формулировкой «За честь и достоинство». Он был задержан правоохранительными органами в июне в рамках так называемого дела Седьмой студии. Малобродский уже полгода содержится в следственном изоляторе. В его поддержку ранее выступили многие театральные деятели России, которые призывали к изменению меры пресечения. С такой просьбой в суд обращалась и Ассоциация театральных критиков.

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Спектакль «Старик и море», поставленный Анатолием Васильевым, был показан в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова на сцене московского Вахтанговского театра. Ранее спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», но Васильев отказался от участия в конкурсе.

В шорт-лист лучших российских спектаклей вошли десять работ, в числе которых такие, как «Маленькие трагедии» в постановке Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре, «Альцина» в постановке Кэти Митчелл в Большом театре, «Изгнание» Миндаугаса Карбаускиса в театре имени Маяковского, «Иванов» в постановке Тимофея Кулябина в Театре наций.

Антисобытием года, по мнению ассоциации критиков, стало дело Седьмой студии.

Ассоциация отдельно отметила художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер: балет «Нуреев» в Большом театре, оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере, «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре, проявив выдающуюся верность профессии.

Ассоциация театральных критиков — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России была основана в 2015 году и включает в себя более 150 критиков из разных городов страны.

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12 декабря© Ньюстюб
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