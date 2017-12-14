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04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Морозные выходные ожидаются в Приморье

Осадки возможны только в субботу, 16 декабря, на крайнем юге региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 40% 751 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

В предстоящие выходные погоду в Приморье будет определять гребень континентального антициклона, который обусловит в крае морозную погоду. В субботу, 16 декабря, над акваторией Японского моря будет смещаться циклон. Его облачная шапка накроет крайний юг Приморского края, и здесь местами пройдет небольшой снег, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

Циклон также повлияет на ветровой режим: создадутся большие градиенты давления, в результате чего на побережье Приморья усилится ветер. В ночные часы температура воздуха составит −18…−27°С, в горных районах столбики термометров опустятся до -35°С, на побережье будет теплее, −12…−17°С. В дневные часы −4…−11°С, в центральных районах до -16°С.

В воскресенье, 17 декабря, циклон с акватории Японского моря переместится в Тихий океан, над Приморьем усилится гребень антициклона. Осадки маловероятны, ветер ослабеет. Температурный фон останется на уровне субботы.

Во Владивостоке выходные обойдутся без осадков. В субботу днем усилится северный ветер. Температурный фон в ночные часы −14…−17°С, в дневные −9…−12°С.

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