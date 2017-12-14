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02:26 (мск), источник: РИА Новости

США вновь обвинили Россию в использовании «ботов»

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Миллионы «ботов» — автоматизированных аккаунтов в почте и соцсетях — приняли участие в гражданском обсуждении готовящегося решения Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC), заявил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман.

Шнайдерман сослался на исследование, согласно которому на обсуждение было подано почти 8 млн комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов. Неизвестно, имели ли боты отношение к реальным российским гражданам или лишь создавались с использованием российских окончаний электронных адресов.

«В то время как иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на наши выборы, правительство на федеральном уровне и на уровне штатов должны работать вместе, чтобы не позволить этим злонамеренным деятелям подорвать процесс принятия решений в наших административных учреждениях», — заявил Шнайдерман в открытом письме к руководству FCC.

По его словам, уже 5 тыс нью-йоркцев попросили провести расследование автоматизированных комментариев. Шнайдерман заявил также, что FCC не помогало расследованию нью-йоркской прокуратуры.

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы с помощью взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Москва это опровергла.

FCC намерена проголосовать в четверг по вопросу об отмене запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами.

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию «сетевой нейтральности», при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов.

Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%).

Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.

По заявлению главы FCC Аджита Пая, интернет в прошлом процветал при слабом регулировании, но администрация Обамы навязала «грубое» регулирование, подобное тому, что применяется для коммунальных компаний. Пай возражает против «мелочного регулирования интернета». Ряд неправительственных организаций против подобного решения, заявив, что услуги интернета подорожают.

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