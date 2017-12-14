США вновь обвинили Россию в использовании «ботов»

Шнайдерман сослался на исследование, согласно которому на обсуждение было подано почти 8 млн комментариев через фальшивые аккаунты электронной почты, при этом 444 тысячи комментариев исходили с российских электронных адресов. Неизвестно, имели ли боты отношение к реальным российским гражданам или лишь создавались с использованием российских окончаний электронных адресов.

«В то время как иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на наши выборы, правительство на федеральном уровне и на уровне штатов должны работать вместе, чтобы не позволить этим злонамеренным деятелям подорвать процесс принятия решений в наших административных учреждениях», — заявил Шнайдерман в открытом письме к руководству FCC.

По его словам, уже 5 тыс нью-йоркцев попросили провести расследование автоматизированных комментариев. Шнайдерман заявил также, что FCC не помогало расследованию нью-йоркской прокуратуры.

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы с помощью взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Москва это опровергла.

FCC намерена проголосовать в четверг по вопросу об отмене запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами.

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию «сетевой нейтральности», при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов.

Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%).

Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.