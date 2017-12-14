Хабаровчане удивили москвичей папоротником и нарядами из рыбьей кожи

Источник: Хабаровский край сегодня

Вчера на Тверской площади в Москве закончила работу Дальневосточная ярмарка в рамках «Дней Дальнего Востока».



Продукция, представленная производителями Хабаровского края, имела большой успех у москвичей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В торговых шале гости смогли попробовать и приобрести продукцию пчеловодческого кооператива «Таёжная пасека» — мёд в широком ассортименте, прополис, сироп клоповки, соты в рамках, кедровые орехи, ягоды лимонника и амурского бархата. Всего из Хабаровска в столицу России было отправлено 2,2 тонны продукции.



Рыбное изобилие Хабаровского края продемонстрировала в столице «Рыболовецкая артель Гера». Под маркой «Дикий улов» в первые же дни ярмарки были проданы сотни килограммов корюшки, кеты, рыбных полуфабрикатов и морепродуктов. Особенно востребован у покупателей оказался фирменный продукт «Дикого Улова» — малосольная отборная лососевая фреш-икра. Она готовится, упаковывается в фирменные баночки и замораживается в Хабаровском крае. Первым, кто разморозит ее, будет конечный потребитель.



В «Чайном доме» предприниматель из Хабаровского края, подполковник в отставке Сергей Суровцев, развивающий бизнес на своём «дальневосточном гектаре», представил гостям широкий ассортимент иван-чая с добавлением ягод лимонника, боярышника, дальневосточного винограда, калины, листом малины и смородины.

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Также жители и гости столицы распробовали настой из ферментированного листа дикой малины и скупили все сувениры из бересты. Здесь же свою продукцию разместила компания «Лесные продукты», производящая медовые пасты и сиропы из дальневосточных ягод. Но настоящим открытием для москвичей стал папоротник-орляк, о котором они никогда не слышали.

— Наши бывшие земляки, посетившие ярмарку, очень эмоционально и тепло нас встретили, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Сергей Суровцев. — Ностальгировали, делились воспоминаниями, рассказывали где жили до того, как перебрались в столицу. Много приятных слов услышали мы за эти дни.

В гостином павильоне выставки москвичей поразил халат, сшитый из пяти видов рыбьей кожи. Люди, бывавшие в Хабаровском крае, интересовались, сохранились ли подобные экспонаты в краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре и расспрашивали о жизни села Бельго, заново отстроенного после наводнения 2013 года. Общение проходило в творческой обстановке — на мастер-классах по изготовлению сувениров Валентины Бельды из села Джари. Она познакомила всех желающих с традиционным ремеслом своего народа — выделкой рыбьей кожи. Многие отказывались верить, что чешуя способна согреть человека в дальневосточной тайге, но освоив азы, обещали мастерице продолжить обучение дома.

— Нам предлагали рассмотреть возможность делать сувениры из кожи камбалы. И всерьёз спрашивали о технологии изготовления, — рассказала умелица. — Многие люди с гордостью говорили об увлечении восточными культурами. И, найдя общий язык с нашими мастерами, с увлечением рассказывали о любви к этническим историям, обычаям, сувенирам. Специалисты пытались добраться до истины и понять, где истинные предметы, а где стилизация. И открыли для себя красоту и гармонию узоров национальной нанайской вышивки, найдя общее с другими народностями и этносами.