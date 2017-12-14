Хабаровчане удивили москвичей папоротником и нарядами из рыбьей кожи
Дальневосточная ярмарка завершилась в Москве.
Дальневосточная ярмарка завершилась в Москве.
Вчера на Тверской площади в Москве закончила работу Дальневосточная ярмарка в рамках «Дней Дальнего Востока».
Продукция, представленная производителями Хабаровского края, имела большой успех у москвичей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В торговых шале гости смогли попробовать и приобрести продукцию пчеловодческого кооператива «Таёжная пасека» — мёд в широком ассортименте, прополис, сироп клоповки, соты в рамках, кедровые орехи, ягоды лимонника и амурского бархата. Всего из Хабаровска в столицу России было отправлено 2,2 тонны продукции.
Рыбное изобилие Хабаровского края продемонстрировала в столице «Рыболовецкая артель Гера». Под маркой «Дикий улов» в первые же дни ярмарки были проданы сотни килограммов корюшки, кеты, рыбных полуфабрикатов и морепродуктов. Особенно востребован у покупателей оказался фирменный продукт «Дикого Улова» — малосольная отборная лососевая
В «Чайном доме» предприниматель из Хабаровского края, подполковник в отставке Сергей Суровцев, развивающий бизнес на своём «дальневосточном гектаре», представил гостям широкий ассортимент
Также жители и гости столицы распробовали настой из ферментированного листа дикой малины и скупили все сувениры из бересты. Здесь же свою продукцию разместила компания «Лесные продукты», производящая медовые пасты и сиропы из дальневосточных ягод. Но настоящим открытием для москвичей стал
— Наши бывшие земляки, посетившие ярмарку, очень эмоционально и тепло нас встретили, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Сергей Суровцев. — Ностальгировали, делились воспоминаниями, рассказывали где жили до того, как перебрались в столицу. Много приятных слов услышали мы за эти дни.
— Нам предлагали рассмотреть возможность делать сувениры из кожи камбалы. И всерьёз спрашивали о технологии изготовления, — рассказала умелица. — Многие люди с гордостью говорили об увлечении восточными культурами. И, найдя общий язык с нашими мастерами, с увлечением рассказывали о любви к этническим историям, обычаям, сувенирам. Специалисты пытались добраться до истины и понять, где истинные предметы, а где стилизация. И открыли для себя красоту и гармонию узоров национальной нанайской вышивки, найдя общее с другими народностями и этносами.
Мастера, раскрывая секреты изготовления сувениров из рыбьей кожи, надеются, что их усилия помогут людям обратиться к истокам и возобновить поиски своих корней.
На эстрадной площадке для гостей «Дней Дальнего Востока» выступал
Кстати, национальную ульчскую песню «Сарадэ андасоли» автора Ольги Никиточкиной московские компании хотят сделать визитной карточкой на презентации своей рыбной продукции.
Напомним, «Дни Дальнего Востока» в Москве стартовали 8 декабря. Сегодня в «Экспоцентре» стартует основная деловая программа. Она будет проходить с 14 по 16 декабря.