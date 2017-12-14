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04:27 (мск), источник: Вести Приморье

На радость детворе. Во Владивостоке откроют 72 муниципальных катка. Видеорепортаж Евгения Талова

Катки и хоккейные коробки Владивостока одевают в лед. Поливальные бригады трудятся по ночам, наращивают зимнее покрытие слой за слоем. Городская детвора и взрослые уже успели опробовать свои коньки этой зимой. Муниципальные власти с пониманием относятся к чересчур активным любителям спортивного отдыха.

Юные спортсмены-любители наводнили хоккейную коробку на улице Русской, как только между бортами встал первый лед. А точнее после первых сеансов заливки. Сейчас покрытие уже начинает принимать свой окончательный вид. Вместе с энергичными малышами на лед вышли и взрослые.

Анна, житель микрорайона: «Близко — вышла из дома, покаталась. И все — зарядилась хорошим настроением».

Сева и Ксения Умниковы, жители микрорайона: «Первый слой только залили, камни еще были — дети уже вышли на каток кататься…».

Полина Михеева, житель микрорайона: «Я просто люблю время года зимы, и я обожаю кататься на льду на коньках».

На самом деле, горожане слишком торопятся — в администрации города нам пояснили, что лед пока не готов. В этом году во Владивостоке заливают 72 муниципальных катка. Восемь бригад работают ночью, когда температура на улице достигает достаточно низкой отметки. Действуют по давно обкатанной технологии: лед должен замерзать слой за слоем — прочная и ровная поверхность образуется только после шести-семи заходов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Кисиль, заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока: «На сегодняшний день осуществляются первоначальные заливки. И к середине — ближе к концу — декабря наши объекты уже полностью должны отвечать всем требованиям. И милости просим жителей и гостей города для проведения активного отдыха на наших площадках».

Официально сезон коньков на льду пока не открыт. Но детвора в разных районах города все же пробует на прочность то, что уже успели сделать для них местные власти.

Евгений Талов, корреспондент: «Хоккейную коробку по Русской, 86 откроют обновленной. В этом году здесь сделали капитальный ремонт. Заменили старое покрытие. Вместо деревянных бортов поставили пластиковые. А также сделали новую зону ожидания для юных спортсменов».

К концу декабря все муниципальные катки официально откроют для жителей Владивостока — совершенно бесплатно. В том числе и коробки по Русской, 86 и Борисенко, 58 — где в этом году прошел капремонт. А больше всего посетителей в этот зимний сезон традиционно ожидают на катке стадиона «Строитель».

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