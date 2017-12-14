Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
На лице американца выросли грибы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Лесные пожары в Калифорнии
03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан зовут отметить Новый год в нанайском жилище чоро

Первыми испытание холодом готовы пройти туристы из Таиланда.

Традиционное зимнее жилище нанайских охотников построила семья У из национального села Сикачи-Алян под Хабаровском. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» его хозяйка Елена У, похожее на огромную палатку сооружение принято называть чоро. В переводе с языка аборигенов Амура это слово означает «отверстие в небо». Дырка в крыше необходима для выхода дыма.

«Это исключительно зимнее жилище, летом в нём делать нечего. Там жарко, — развеяла сомнения по поводу холода внутри такого некапитального дома Елена У. — В старину чоро строили из природных материалов — веток, коры деревьев. Мы решили воспользоваться современным брезентом. Сама я сделала выкройку. Сшить помогла моя мама. А вообще строили всей семьёй».

Семья У в Сикачи-Аляне занимается этнографическим туризмом. Предлагает гостям окунуться в традиционную жизнь аборигенов. По словам Елены, к ней уже поступали заявки от хабаровчан, которые хотели бы попробовать провести новогодние каникулы в зимнем жилище чоро, попробовать талу и нанайский «чай» бода из злаков с красной икрой. Однако одними из первых гостеприимство брезентовой яранги смогут испытать туристы из знойного Таиланда. Их ждут в Сикачи-Аляне на следующей неделе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровчан просят помочь нуждающимся теплой одеждой и продуктами
Работаем над привлечением новых заказов для судостроителей - Вячеслав Шпорт
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь