Хабаровчан зовут отметить Новый год в нанайском жилище чоро
Первыми испытание холодом готовы пройти туристы из Таиланда.
Первыми испытание холодом готовы пройти туристы из Таиланда.
Традиционное зимнее жилище нанайских охотников построила семья У из национального села
«Это исключительно зимнее жилище, летом в нём делать нечего. Там жарко, — развеяла сомнения по поводу холода внутри такого некапитального дома Елена У. — В старину чоро строили из природных материалов — веток, коры деревьев. Мы решили воспользоваться современным брезентом. Сама я сделала выкройку. Сшить помогла моя мама. А вообще строили всей семьёй».
Семья У в