Хабаровчан зовут отметить Новый год в нанайском жилище чоро

Традиционное зимнее жилище нанайских охотников построила семья У из национального села Сикачи-Алян под Хабаровском. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» его хозяйка Елена У, похожее на огромную палатку сооружение принято называть чоро. В переводе с языка аборигенов Амура это слово означает «отверстие в небо». Дырка в крыше необходима для выхода дыма.

«Это исключительно зимнее жилище, летом в нём делать нечего. Там жарко, — развеяла сомнения по поводу холода внутри такого некапитального дома Елена У. — В старину чоро строили из природных материалов — веток, коры деревьев. Мы решили воспользоваться современным брезентом. Сама я сделала выкройку. Сшить помогла моя мама. А вообще строили всей семьёй».