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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка: Бездомные собаки пугают детей и лезут в пакеты прохожих

Зоозащитники утверждают, что в краевой столице начался сезон «собачьих свадеб».

Источник: Губерния онлайн

В районе Пятой площадки стая бездомных собак беспокоит хабаровчан лаем и агрессивным поведением. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома № 6 на Узловой улице Екатерина Дубовцова.

Екатерина говорит, что уже не первый день наблюдает за стаей, которая становится все больше.

«В конце прошлой недели в стае было пять-шесть собак, а 13 декабря я насчитала уже одиннадцать штук. Они не на шутку пугают детей лаем, заглядывают в пакеты прохожих, которые несут домой продукты. Некоторые собаки ведут себя агрессивно, подбегают к людям и скалятся. Вообще я заметила, что стаи появляются в нашем дворе каждую зиму, а потом куда-то исчезают», — рассказала Екатерина.

Председатель организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко отметила, что в Хабаровске начался очередной сезон «собачьих свадеб».

«В Хабаровске собаки сбиваются в стаи четыре раза в год — из-за течки у одной из бездомных сук. Процессы, связанные с потомством, у собак индивидуальны: например, на Пятой площадке они начались в декабре. В этот период особенно опасны кобели, которые в борьбе за продолжение рода хотят завоевать внимание самки. Они доказывают ей, что могут добыть пропитание, то есть напасть на прохожего с пакетом съестного. Чтобы решить проблему со стаей, необязательно отлавливать всех ее участников — достаточно поймать “невесту”, и кобели сами разбегутся по дворам, где они раньше обитали», — рассказала Наталья Коваленко.

Собеседница добавила, что, помимо Пятой площадки, много бездомных стай развелось в районе Красной Речки.

В пункте содержания собак на территории мусороперегрузочной станции «Северная» рассказали, что ждет животных после отлова.

«Ловлей бездомных животных занимаются специалисты Спецкомбината, а потом собак доставляют к нам. По контракту с администрацией мы отмываем животных, кормим и проводим вакцинацию от бешенства. На одиннадцатый день мы отпускаем четвероногих постояльцев на волю. О стае на Пятой площадке мы знаем, специалисты займутся ею на днях», — рассказали в МПС «Северная».

Стерилизацией животных в пункте содержания собак не занимаются.

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