Хабаровчанка: Бездомные собаки пугают детей и лезут в пакеты прохожих
Зоозащитники утверждают, что в краевой столице начался сезон «собачьих свадеб».
Зоозащитники утверждают, что в краевой столице начался сезон «собачьих свадеб».
В районе Пятой площадки стая бездомных собак беспокоит хабаровчан лаем и агрессивным поведением. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома № 6 на Узловой улице Екатерина Дубовцова.
Екатерина говорит, что уже не первый день наблюдает за стаей, которая становится все больше.
«В конце прошлой недели в стае было
«В Хабаровске собаки сбиваются в стаи четыре раза в год —
Собеседница добавила, что, помимо Пятой площадки, много бездомных стай развелось в районе Красной Речки.
В пункте содержания собак на территории мусороперегрузочной станции «Северная» рассказали, что ждет животных после отлова.
«Ловлей бездомных животных занимаются специалисты Спецкомбината, а потом собак доставляют к нам. По контракту с администрацией мы отмываем животных, кормим и проводим вакцинацию от бешенства. На одиннадцатый день мы отпускаем четвероногих постояльцев на волю. О стае на Пятой площадке мы знаем, специалисты займутся ею на днях», — рассказали в МПС «Северная».
Стерилизацией животных в пункте содержания собак не занимаются.