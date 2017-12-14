Между Хабаровским краем и Сахалином снова курсируют паромы
Сегодня, 14 декабря, возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск. Ее открыли в 6:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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Сегодня, 14 декабря, возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск. Ее открыли в 6:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, переправа не действовала несколько дней — с 11 декабря. Движение приостановили