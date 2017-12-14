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03:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Между Хабаровским краем и Сахалином снова курсируют паромы

Сегодня, 14 декабря, возобновила работу паромная переправа Ванино — Холмск. Ее открыли в 6:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, переправа не действовала несколько дней — с 11 декабря. Движение приостановили из-за циклона. Все это время паромы находились в порту Ванино.

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