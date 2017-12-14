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03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснилось происхождение «пластикового» риса в Приморье

Управление Роспотребнадзора по сообщению приморца проверило «пластиковый» рис, приобретенный в магазине «Амбар», сообщили Deita. ru в в учреждении.

При анализе видеозаписи установлен факт наличия маркировки на упакованной продукции (Крупа рис шлифованный, 1 сорт, вырабатываемый по ГОСТ 6292–93 «Крупа рисовая. Технические условия»). Рис произвели в Черниговке.

Датой изготовления указано 22.01.2015г., объем партии — 67 500 кг.

Отсутствуют информация для потребителя на русском языке относительно количества пищевой продукции, страны происхождения, пищевой ценности в джоулях. Данный факт указывает на реализацию продукции по фальсифицированным документам.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора рекомендует магазинам Приморья проверить товар и избавиться пищевой продукции.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что житель Дальнегорска обнаружил, что купленный им рис — и не рис вовсе. По словам мужчины, которые он подкрепил съемкой на камеру мобильного телефона, вместо риса ему продали синтетическую подделку. Когда «рис» оказался на разогретой плите, крупа стала плавиться, дымить и вообще подавать признаки, присущие при горении пластмассе или прессованному целлофану, например.

Михаил Грач.

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