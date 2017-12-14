Выяснилось происхождение «пластикового» риса в Приморье
Управление Роспотребнадзора по сообщению приморца проверило «пластиковый» рис, приобретенный в магазине «Амбар», сообщили Deita. ru в в учреждении.
Управление Роспотребнадзора по сообщению приморца проверило «пластиковый» рис, приобретенный в магазине «Амбар», сообщили Deita. ru в в учреждении.
При анализе видеозаписи установлен факт наличия маркировки на упакованной продукции (Крупа рис шлифованный, 1 сорт, вырабатываемый по
Датой изготовления указано 22.01.2015г., объем партии — 67 500 кг.
В связи с этим Управление Роспотребнадзора рекомендует магазинам Приморья проверить товар и избавиться пищевой продукции.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что житель Дальнегорска обнаружил, что купленный им рис — и не рис вовсе. По словам мужчины, которые он подкрепил съемкой на камеру мобильного телефона, вместо риса ему продали синтетическую подделку. Когда «рис» оказался на разогретой плите, крупа стала плавиться, дымить и вообще подавать признаки, присущие при горении пластмассе или прессованному целлофану, например.
Михаил Грач.