Выяснилось происхождение «пластикового» риса в Приморье

Отсутствуют информация для потребителя на русском языке относительно количества пищевой продукции, страны происхождения, пищевой ценности в джоулях. Данный факт указывает на реализацию продукции по фальсифицированным документам.

Отсутствуют информация для потребителя на русском языке относительно количества пищевой продукции, страны происхождения, пищевой ценности в джоулях. Данный факт указывает на реализацию продукции по фальсифицированным документам.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что житель Дальнегорска обнаружил, что купленный им рис — и не рис вовсе. По словам мужчины, которые он подкрепил съемкой на камеру мобильного телефона, вместо риса ему продали синтетическую подделку. Когда «рис» оказался на разогретой плите, крупа стала плавиться, дымить и вообще подавать признаки, присущие при горении пластмассе или прессованному целлофану, например.