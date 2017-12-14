Фестиваль «Хрустальные ступени» пройдет в Иркутске в выходные

«Иркутские зрители вновь встретятся со школьными ансамблями, которые продемонстрируют свои постановки синхронного танца. Это танцевальное направление, очень популярное за рубежом, в последние годы стало развиваться и в нашей стране. Кроме того, будут личные выступления школьников», — рассказала директор АНО ДО «Иркутская школа спортивного бального танца» Оксана Белобородова.