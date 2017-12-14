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04:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Фестиваль «Хрустальные ступени» пройдет в Иркутске в выходные

Мероприятие проводится бесплатно.

В Иркутске 16—17 декабря состоится фестиваль спортивного бального танца «Хрустальные ступени». Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

«Иркутские зрители вновь встретятся со школьными ансамблями, которые продемонстрируют свои постановки синхронного танца. Это танцевальное направление, очень популярное за рубежом, в последние годы стало развиваться и в нашей стране. Кроме того, будут личные выступления школьников», — рассказала директор АНО ДО «Иркутская школа спортивного бального танца» Оксана Белобородова.

Танцевальный фестиваль пройдет по адресу: Иркутск, улица Лермонтова, 83. Начало — в 9:30. Вход свободный.

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