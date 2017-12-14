Снежный шторм продолжит свирепствовать на Дальнем Востоке

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

Зима по-настоящему взялась за Дальний Восток — одни районы сегодня накроет мощная метель, а в других начнут крепчать морозы. Во вторник стали усиливаться снегопады на Сахалине. В то же время в Хабаровском крае ликвидировали последствия снежного шторма — из-за метелей втрое увеличилось количество аварий на дорогах, машины выносило на тротуары, пострадало несколько пешеходов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «ФОБОС».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BclOngpnaw4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А вы любите гулять в метель?) #снегопад #метель #вьюга #снег #зима #Хабаровск #khv27</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Илья SiriusX Ульянов (@chameleonium) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-12T00:17:55+00:00">Дек 11 2017 в 4:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Буран в Хабаровске был действительно экстремальным — он не утихал 19,5 часов (!) Обычно все метели в декабре в сумме продолжаются не более 14 часов! При этом ветер во время метели усиливался до 21 м/с. Такое случается лишь раз в 4 года. Из-за столь продолжительной непогоды зима в Приамурье смогла наверстать упущенное. Если в понедельник снежный покров в Хабаровске не дотягивал до климатической нормы, то после метели он оказался уже в 1,5 раза выше положенного.

Сейчас устроивший снежный шторм циклон ушел с континента в Тихий океан. Сегодня под удар стихии попадут Сахалинская область и Камчатский край. Причём местами на юго-западе Сахалина может выпасть до 40 мм осадков, это почти в 2 раза больше, чем выпало на территории Хабаровского края во время экстремального бурана. При этом тоже прогнозируется очень сильный ветер. Скорость ветра в порывах может превышать 25 м/с.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.0722433460076% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BckMMnRgsxR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Люблю грозу в начале мая (с) Великий поэт</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Olesia CaraNena Zamyshliaeva (@caranena91) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-11T14:34:31+00:00">Дек 11 2017 в 6:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Причина усиления ветра и экстремальных осадков — температурные контрасты на Дальнем Востоке. Накануне на Курилах и Камчатке было не по-зимнему тепло: +2…+4°. В то же время на континенте, в Верхоянске, стояли морозы за -50°. Из-за разности в плотности холодного и теплого воздуха при перетекании воздушных масс и возникают резкие порывистые усиления ветра. В некоторых районах Якутии не хватало шкалы термометров, чтобы отобразить, насколько опускалась температура. В столице Республики Саха ухудшалась видимость из-за морозных туманов. В ближайшие дни поступление воздушных масс из Якутии приведет к усилению морозов на юге Дальнего Востока.

В Хабаровске сегодня и завтра погода еще будет соответствовать климатической норме; в дневные часы −13…−14°, возможны слабые снегопады. А к концу рабочей недели небо прояснится, из-за отсутствия облаков воздух станет еще активнее выхолаживаться по ночам. А днем столбики термометров не смогут подняться выше −20…−22°.