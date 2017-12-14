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04:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Снежный шторм продолжит свирепствовать на Дальнем Востоке

Причина усиления ветра и экстремальных осадков — температурные контрасты.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 44% 753 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

Зима по-настоящему взялась за Дальний Восток — одни районы сегодня накроет мощная метель, а в других начнут крепчать морозы. Во вторник стали усиливаться снегопады на Сахалине. В то же время в Хабаровском крае ликвидировали последствия снежного шторма — из-за метелей втрое увеличилось количество аварий на дорогах, машины выносило на тротуары, пострадало несколько пешеходов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «ФОБОС».

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Буран в Хабаровске был действительно экстремальным — он не утихал 19,5 часов (!) Обычно все метели в декабре в сумме продолжаются не более 14 часов! При этом ветер во время метели усиливался до 21 м/с. Такое случается лишь раз в 4 года. Из-за столь продолжительной непогоды зима в Приамурье смогла наверстать упущенное. Если в понедельник снежный покров в Хабаровске не дотягивал до климатической нормы, то после метели он оказался уже в 1,5 раза выше положенного.

Сейчас устроивший снежный шторм циклон ушел с континента в Тихий океан. Сегодня под удар стихии попадут Сахалинская область и Камчатский край. Причём местами на юго-западе Сахалина может выпасть до 40 мм осадков, это почти в 2 раза больше, чем выпало на территории Хабаровского края во время экстремального бурана. При этом тоже прогнозируется очень сильный ветер. Скорость ветра в порывах может превышать 25 м/с.

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Причина усиления ветра и экстремальных осадков — температурные контрасты на Дальнем Востоке. Накануне на Курилах и Камчатке было не по-зимнему тепло: +2…+4°. В то же время на континенте, в Верхоянске, стояли морозы за -50°. Из-за разности в плотности холодного и теплого воздуха при перетекании воздушных масс и возникают резкие порывистые усиления ветра. В некоторых районах Якутии не хватало шкалы термометров, чтобы отобразить, насколько опускалась температура. В столице Республики Саха ухудшалась видимость из-за морозных туманов. В ближайшие дни поступление воздушных масс из Якутии приведет к усилению морозов на юге Дальнего Востока.

В Хабаровске сегодня и завтра погода еще будет соответствовать климатической норме; в дневные часы −13…−14°, возможны слабые снегопады. А к концу рабочей недели небо прояснится, из-за отсутствия облаков воздух станет еще активнее выхолаживаться по ночам. А днем столбики термометров не смогут подняться выше −20…−22°.

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