Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Названа самая пьющая страна Европы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
05:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новогодняя ярмарка пройдет во Владивостоке 23 и 24 декабря

Фермеры предложат свою продукцию на парковке у краевой администрации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка развернется во Владивостоке в преддверии Нового года — 23 и 24 декабря. Фермеры предложат свою продукцию на парковке у краевой администрации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Новогодняя ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты к новогоднему столу.

4 и 5 января 2018 года на парковке у краевой администрации состоится рождественская ярмарка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тревожное воскресенье 2008-го во Владивостоке: автомобильный бунт
Взрывник из карьера поселка Ключевой: Они думают, что взрыв – это война и ядерное облако
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь