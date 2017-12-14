Новогодняя ярмарка пройдет во Владивостоке 23 и 24 декабря
Фермеры предложат свою продукцию на парковке у краевой администрации.
Фермеры предложат свою продукцию на парковке у краевой администрации.
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Продовольственная ярмарка развернется во Владивостоке в преддверии Нового года — 23 и 24 декабря. Фермеры предложат свою продукцию на парковке у краевой администрации, сообщили ИА PrimaMedia в
Новогодняя ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты к новогоднему столу.
4 и 5 января 2018 года на парковке у краевой администрации состоится рождественская ярмарка.