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07:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

14 декабря в Прикамье ожидаются снегопады, сильный ветер и метель

Спасатели просят жителей края быть внимательными и осторожными на улицах и дорогах города.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 37% 752 мм рт. ст. 5 м/с

По данным Пермского гидрометцентра 14 декабря на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью пойдёт небольшой снег, местами по югу без осадков. По северу ожидается умеренный и сильный снег, а также метель.

Днём в Пермском крае выпадет умеренный, местами сильный снег, возможна метель. На территории Прикамья ожидается сильный южный ветер 7−12 м/с с порывами до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами по востоку до -13 градусов, а днем 0,-5 градусов.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта Пермского края, на дорогах может образоваться снежный накат, гололёд, также ожидается ухудшения видимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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