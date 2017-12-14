14 декабря в Прикамье ожидаются снегопады, сильный ветер и метель

По данным Пермского гидрометцентра 14 декабря на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью пойдёт небольшой снег, местами по югу без осадков. По северу ожидается умеренный и сильный снег, а также метель.

Днём в Пермском крае выпадет умеренный, местами сильный снег, возможна метель. На территории Прикамья ожидается сильный южный ветер 7−12 м/с с порывами до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами по востоку до -13 градусов, а днем 0,-5 градусов.